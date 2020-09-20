فوز بترول أسيوط وبني سويف وخسارة التليفونات بالقسم الثاني

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:38 م
بوابة الفجر
رأفت أمين ومصطفى الجندي
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حقق فريق بنى سويف بقيادة حسن موسى، فوزاً كبيراً على ضيفه ديروط بخمسة أهداف مقابل هدفين ،في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على استاد بنى سويف في إفتتاح الجولة الـ 18 من منافسات المجموعة الأولى، من دوري القسم الثاني.

تقدم محمود عبد العاطي للفريق السويفي، في الدقيقة 8، ثم أضاف رضا عبد العال الهدف الثاني في الدقيقة 10 ، وقلّص حمادة زيدان لاعب ديروط النتيجة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 17.

وأضاف كريم أشرف الهدف الثالث في الدقيقة 29 ، وأحرز رضا عبد العال الهدف الرابع لبنى سويف والثاني له في الدقيقة 35 .

واختتم الأهداف حسام عيسى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل حسام منصور الهدف الثاني لديروط، قبل ختام المباراة.

وحقق فريق المنيا الفوز على فريق الفيوم، بهدفين مقابل هدف ، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم المنيا بهدف للاعب مصطفى الشوبكشى في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني تعادل محمد رفعت للفيوم، قبل أن يسجل المنيا الهدف الثاني عبر اللاعب محمد علي صادق.

وفاز فريق سوهاج على فريق تليفونات بني سويف بهدف الافريقي يعقوبا كمارا في الدقيقة 22 من الشوط الثاني.

وحقق فريق بترول أسيوط الفوز على ملعبه على حساب فريق الاعلاميين بهدفين دون مقابل، وشهد اللقاء طرد أوشا من الإعلاميين بالشوط الأول، الذي خرج بالتعادل السلبي.

وتختتم مباراة الجولة غدا بمباراتين شبان قنا مع البنك الاهلي، والالمومنوم مع طهطا

ترتيب المجموعة الأولى

1-بنى سويف 38 نقطة
2- البنك الأهلي 35 نقطة
3- الألومنيوم 32 نقطة
4- شبان قنا 31 نقطة
5- بترول أسيوط 27 نقطة
6- سوهاج 25 نقطة
7- تليفونات بني سويف 23 نقطة
8- المنيا 22 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11- ديروط 11 نقطة
12-طهطا 10 نقاط

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