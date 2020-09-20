"السلمي" يدين استهداف الحوثي منطقة جازان بالمملكة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي الإنقلابية من الأراضي اليمينة على إحدى القرى في محافظة الحرث بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020 م، ونتج عنه تضرر أحد الأعيان المدنية، وثلاث مركبات مدنية، وإصابة خمسة مدنيين نتيجة تطاير الشظايا.

وأكد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ويحمل رئيس البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الإنقلابية المسؤولية الكاملة عن هذا العمل العدواني وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ويطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة إلزام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية الجبانة التي تستهدف المدنين والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميليشيا الحوثي مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي السعودية الحوثي

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة فياريال

منذ ساعة و 23 دقيقة

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

لوشيسكو يعلن تشكيل الهلال السعودي لمواجهة شاهر خودرو

منذ نصف ساعة

راتب مدرب الزمالك الجديد

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يعلق على ولايته التدريبية في الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري

منذ ساعتين و 47 دقيقة

برشلونة ممنوع من إبرام صفقات جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ أقل من ساعتين

بعد رحيل كارتيرون.. الزمالك يؤجل حسم مصير هذا الثلاثي

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة يقترب من الرحيل صوب البريميرليج

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يودع لاعب جديد خلال ساعات

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

رئيس البرلمان العربي: استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية لمطار أبها الدولي جريمة حرب

رئيس البرلمان العربي يُدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان على مطار أبها

البحرين تؤازر السعودية في مكافحة الإرهاب وتدين استهداف جازان

عاجل.. التحالف العربي: سقوط مقذوف على مطار أبها أطلقته ميليشيا الحوثي

البرلمان العربي يوافق على إدانة الهجمات الحوثية المتكررة على المملكة

البرلمان العربي يدين الاعتداءات الحوثية على المملكة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:13 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

03:44 م

راتب مدرب الزمالك الجديد

04:00 م

مفاجأة.. برشلونة يودع لاعب جديد خلال ساعات

04:10 م

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

02:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟