ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد رباعية سون في ساوثهامبتون

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:22 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تمكن الدولي الكوري الجنوبي سون هيونج مين من تسجيل أربعة أهداف لفريقه توتنهام في شباك ساوثهامبتون ليقود أبناء جوزيه مورينيو للفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وتغير شكل ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز وأصبح على النحو التالي :-
1.    دومينيك كالفيرت ليوين 4 أهداف.
2.    هيونج سون مين 4 أهداف.
3.    محمد صلاح 3 أهداف.
4.    ويلفريد زاها 3 أهداف.
5.    هيلدر كوستا هدفين .
6.    جيمي فاردي هدفين.
7.    باتريك بامفورد  هدفين .
8.    ماتيوز كليخ هدفين.
9.    ألكسندر ميتروفيتش هدفين.
10.                      الكسندر لاكازيت هدفين.
11.                      داني إنجز هدفين.
12.                      نيال موباي هدفين.

ومن الممكن أن يزيد الدولي المصري محمد صلاح من غلته التهديفية حيث سيلاقي رفقة فريقه ليفربول نادي تشيلسي اليوم الأحد فيما لم يبدأ فريق نادي مانشستر سيتي مبارياته في البطولة حتى الآن ويواجه وولفرهامبتون يوم غداً.

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