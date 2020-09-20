نشرة حوادث الفجر: قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري في قضية سب ريهام سعيد

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:15 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار

عذبهم واستغلهم في شراء مخدرات.. اعترافات مثيرة في تعدي أب على أطفاله بالوراق

باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة اعتداء أب على أطفاله الثلاثة بالسب والضرب داخل شقة بالوراق، وتصويرهم لارسال الفيديو لوالدتهم لتهديدها وحرمانها من الأطفال واستمعت النيابة لأقوال الأطفال الثلاثة، أنهم مقيمين مع الأب، وقيامه بالتعدى عليها وعلى الأطفال الثلاثة بالسب والضرب وتعذيبهم نظرًا لإدمانه تعاطى المواد المخدرة وقد هرب الأطفال من منزل والدهم لكثرة التعذيب وأقاموا طرفها عقب واقعة التعدى الأخيرة والتى كانت من نتيجتها فقدان أحد الأطفال للنطق لمدة شهر.
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أزمة نفسية.. التحقيقات تكشف عن تفاصيل انتحار عامل داخل شقته بأطفيح

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل انتحار عامل داخل غرفته، في منطقة أطفيح، حيث كان يمر بأزمة نفسية في الفترة الأخيرة وطلبت النيابة، الاستماع لأقوال أسرته، للتصريح بالدفن.
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سحل سيدة وطلقة ميري".. ماذا حدث بحي العمرانية ليلا؟

داخل شارع أحمد كامل بحي العمىانية غرب الجيزة، نفذ عصابة المارة بأسلوب المغافلة والخطف جريمة جديدة، مستخدمين مركبة توك توك، لكن خطتهم لم تكتمل، وانتهت برحيل أحدهم بـ"طلقة نارية" بظهره من سلاح ميري.
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ننشر تفاصيل مناظرة النيابة لقتيلة الخليفة

كشفت مناظرة نيابة المقطم والخليفة الجزئية، في واقعة قتل سيدة متسولة على يد عاطل أن الجثة في العقد الخامس من العمر وبها 4 طعنات متفرقة بالجسم، وكان مسجاة علي الأرض وبكامل ملابسها، وتبين من المناظرة وجود بعثرة بمحتويات شقتها وكسر بالباب.
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النيابة تكشف تفاصيل واقعة دهس مقطورة لـ7 سيارات أمام مستشفى حلوان

كشفت تحقيقات نيابة حلوان تفاصيل حادث تصادم سائق سيارة مقطورة بدهس 7 سيارات امام مستشفي حلوان العام والذي اسفر عن أصابة 4 اشخاص بكدمات وجروح، أن عدم وجود فرامل في سيارة المقطورة كان سبب وراء الحادث.
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قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، مد أجل النطق بالحكم في استئناف سما المصري على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جينه، في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، وذلك لجلسة 12 أكتوبر المقبل.
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مد أجل النطق بالحكم على شيري هانم وابنتها لآخر سبتمبر

قررت المحكمة الاقتصادية مد أجل النطق بالحكم في محاكمة المتهمتين شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفتين باسم "شيري هانم وبنتها"، على ذمة القضية التي تواجهان فيها اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، في البلاغ المقدم من المحامى أشرف فرحات، لجلسة 30 سبتمبر الجاري.
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