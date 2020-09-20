التشكيل الرسمي لمباراة الهلال السعودي ضد شاهر خودري الإيراني

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الجهاز الفني لفريق نادي الهلال السعودي تشكيل الزعيم ضد شاهر خودري الإيراني في المباراة التي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الخامسة من مباريات مجموعات دوري ابطال آسيا.

ويمر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم نادي الهلال بظروف إستثنائية للغاية بإصابة خمسة عشر لاعباً من القوم الأساسي للفريق بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وجاءت تشكيلة نادي الهلال على النحو التالي :-

حراسة المرمى : عبد الله المعيوف.

خط الدفاع : مد الله العليان، محمد جحفلي،  يانج هيون سو، محمد الكنيدري، أمير كردي.

خط الوسط : محمد كنو، ناصر الدوسري، هتان باهبري، كاريلو .

خط الهجوم منصور البيشي.

في المقابل يدخل نادي شاهر خودري اللقاء بكلاً من :-

حراسة المرمى : محمد كيا.

خط الدفاع :  فرشاد فارجي، محمد غازي، أكبر صادقي، أمين جاسيم، حسين مهريان.

خط الوسط : أوميد منصوري، حسن جعفري، علي طاهيران، محمد فارمرزي

خط الهجوم : روح الله سيف اللهي.

وقبل اللقاء يحتل فريق نادي الهلال المركز الأول في المجموعة برصيد عشرة نقاط من الفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في مباراة فيما يحتل الفريق الأيراني المركز الأخير بدون نقاط بعد أن خسر في جميع المباريات الأربعة.

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