رونالدو يزين قائمة يوفنتوس الأولى تحت قيادة بيرلو

أعلن الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة فريق نادي سامبدوريا اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة الاولى من الكالتشيو.

وشهدت القائمة تواجد الكثير من اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي مثل آرثر ميلو وويستون ماكيني بالإضافة إلى ديان كولوسيفسكس في المقابل غاب عن القائمة ديبالا بسبب عدم الجاهزية وماتياس دي ليخت للإصابة.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي :-





-حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو وبوفون.

- خط الدفاع: دي تشيليو، كيليني، دانيلو، كوادرادو، بونوتشي، روجاني، ديميرال وفرابوتا.

- خط الوسط: آرثر، رامسي، ماكيني، رابيو، بنتانكور، بورتانوفا، كافيليا وكولوسيفسكي.

- خط الهجوم: رونالدو، دوجلاس كوستا وفريوني.