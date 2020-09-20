المجر تؤجل سداد القروض للأسر المتضررة من أزمة كورونا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
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مددت المجر تأجيل سداد القروض للأسر والشركات التي تضررت جراء أزمة فيروس كورونا حتى منتصف 2021، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

ووفقا لـ"الألمانية"، قال فيكتور أوربان رئيس الوزراء في مقطع مصور عبر موقع فيسبوك، إن الأسر التي لديها أطفال، والمتقاعدين، والعاطلين عن العمل، والمشاركين في برنامج عمل عام، لن يضطروا إلى سداد قروض البنك لستة أشهر أخرى من كانون الثاني (يناير) إلا إذا فضلوا فعل ذلك.

هذا الإجراء سيطبق فقط على الشركات التي شهدت تراجعا في العائدات بواقع 25 في المائة، على الأقل من مستويات ما قبل الأزمة، على حد قوله، ولن يتم السماح للبنوك بإلغاء أي قروض كانت قد صرفت للأسر والشركات قبل أزمة فيروس كورونا لستة أشهر.

يأتي هذا الإعلان فيما تحاول المجر التصدي لموجة من إصابات فيروس كورونا وصلت لرقم قياسي بلغ 941 حالة جديدة أمس الأول.

وخطط رئيس الوزراء المجري، لإبقاء جميع قطاعات الأعمال، بدءا من الرياضة والثقافة إلى السياحة مستمرة في العمل، على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أخيرا، أن السلطات المجرية سجلت 916 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أسبوع، ونقلت الوكالة عن أوربان قوله في مقابلة متلفزة، إنه من المحتمل أن ترتفع الحالات أكثر في مرحلة "العدوى الجماعية" الحالية.

وأضاف أوربان أنه لا يزال من الممكن الاستمرار في احتواء عدد الوفيات دون إغلاق الأنشطة على مستوى البلاد من خلال رعاية كبار السن، وسيتم تطبيق عقوبات التسوق دون قناع واق بصرامة على المستهلكين وأصحاب المتاجر.

وتدرس الحكومة إجراءات أخرى مثل، الحد من ساعات عمل المقاهي وكثير من المطاعم في عدد من مناطق البلاد.

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