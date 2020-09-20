تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
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تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية اليوم الأحد بعد يوم من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وأفاد موقع بونباست.كوم الذي يرصد السوق غير الرسمية أن الدولار عُرض بسعر يصل إلى 273 ألف ريال، مقارنة مع 267 ألفا و800 ريال أمس السبت.

رفضت إيران الخطوة الأمريكية التي وصفتها بأنها "باطلة وغير قانونية". وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجلس الأمن يوم السبت أنه لا يمكنه اتخاذ أي إجراء بشأن الإعلان الأمريكي لأنه "يوجد شك على ما يبدو" بشأن هذه المسألة.

وقالت الأطراف الأوروبية الثلاثة في الاتفاق النووي - فرنسا وبريطانيا وألمانيا - في بيان اليوم إن أي قرار أو إجراء يُتخذ لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "سيكون بلا أثر قانوني" لأن واشنطن استخدمت آلية ضمن الاتفاق النووي للعام 2015 المبرم بين إيران والقوى العالمية، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.

على الرغم من ذلك، يعتزم ترامب إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات أمريكية على أي شخص ينتهك العقوبات المفروضة على إيران.

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية جهود واشنطن بأنها "غير مجدية"، مضيفة أن "النهج الأمريكي ينطوي على تهديد كبير للسلم والأمن الدوليين وتهديد غير مسبوق للأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وقالت الوزارة في بيان "تؤكد إيران أنه إذا قامت الولايات المتحدة، بشكل مباشر أو بالتعاون مع عدد من حلفائها، بأي تحرك يتماشى مع هذه التهديدات، فإنها ستواجه رد فعل جادا وأنها يجب أن تتحمل جميع عواقبه الخطيرة،" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

فقد الريال الإيراني نحو 49 بالمئة من قيمته في 2020.

 

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