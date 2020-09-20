تركيا تعتقل 20 ألف عسكري لصلتهم بفتح الله جولن

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:52 م
قوات تركية
قوات تركية
وكالات
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اعتقتلت السلطات التركية، 115 شخصاً معظمهم جنود في الخدمة الفعلية، لصلاتهم المزعومة بأحد مدبري محاولة الانقلاب عام 2016.

 

وفصلت السلطات التركية، 15 ألفا و583 جندياً وضابطاً من الجيش، بينما ما تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 آخرين، ليصل عدد الجنود والضباط المعتقلين المُصرّح به، من القوات البرية والجوية والبحرية، لما يُقارب 20 ألفاً.

 

كام اعتقلت 94 شخصاً في إسطنبول من إجمالي 131 خلال مداهمات للشرطة التركية في الأسبوع الماضي، في حين تمّ القبض على 21 شخصاً في إقليم إزمير المطلة على بحر إيجه.

 

وأصدرت السلطات التركية، أوامر اعتقال بحق 132 مشتبهاً به وهم 82 جندياً في الخدمة و50 آخرين إما من العسكريين المتقاعدين أو من الذين تم طردهم من الخدمة بالقوات المسلحة .

 

وأشارت الوكالة إلى أنه تم اعتقال 131 شخصاً، في حين لا يزال أحد المشتبه بهم هارباً.

 

وتتهم أنقرة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، وتقول إنه يقود حركة للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش.

 

وتصنف تركيا حركة جولن "منظمة إرهابية". وينفي غولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات.

 

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فتح الله جولن تركيا الاتقلاب اعتقال 20 ألف عسكري

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