سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 20-9-2020 أمام الجنيه المصرى

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 20-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل متوسط السعر بالبنك الأهلى المصرى  18.59 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، وجاءت أسعار اليورو على النحو التالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 
18.60 جنيه للشراء.
18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 
18.59 جنيه للشراء.
18.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
 
18.59 جنيه للشراء.
18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
 
18.56 جنيه للشراء.
18.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 
18.57 جنيه للشراء.
18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
18.58 جنيه للشراء.
18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 
18.56 جنيه للشراء.
18.74 جنيه للبيع.


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