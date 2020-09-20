مفاجأة.. قناة الأهلي تتجاهل إنجازات محمود طاهر

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أذاعت قناة خلال الساعات القليلة الماضية وعقب حصول المارد الأحمر على لقب بطولة الدوري المصري تقرير مطول عن تاريخ الرؤوساء الذين قاز الفريق في عهدهم بتلك البطولة.


والغريب في الموضوع أن القناة الرسمية للنادي تجاهلت المهندس محمود طاهر الرئيس السابق للفريق على الرغم من أن النادي حقق خلال ولايته كرئيس مجلس إدارة ثلاثة ألقاب لبطولة الدوري أعوام 2014-2015-2016.


يُذكر أن العلاقة بين المجلس الحالي للنادي الأهلي والمجلس السابق لم تكن على ما يرام خاصةً منذ إنتخاب محمود الخطيب رئيساً لمجلس الإدارة بالقلعة الحمراء في شهر نوفمبر من العام 2017.


وكان الأهلي قد حقق بطولة الدوري للمرة الثانية والأربعين في تاريخه والخامسة على التوالي بخسارة الزمالك منافسه المباشر على اللقب من أسوان بهدف واحد مقابل لا شيء أول أمس الجمعة.

 

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