إيران تسجل 183 وفاة وأكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:37 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، 3097 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 422140.

 

 وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 183 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى24301 وفاة.


وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، تجاوز عدد الوفيات في البلاد 24 ألفا جراء فيروس كورونا، مؤكدًا أن 28 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير.

 

وسجلت وزارة الصحة الإيرانية، 2845 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 419.043.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 166 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 24.118.

 

وأكدت الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد المتعافين إلى 375.632، مشيرة إلى أن 3.893 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

 

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية، إلى ارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 3.719.210.، مضسفة أن 28 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، موزعين كما يلي:

  

 

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