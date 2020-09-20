موريتانيا تعلن ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 7365 حالة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:46 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في موريتانيا، 45 حالة شفاء، و4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأجرت وزارة الصحة الموريتانية، 111 فحصا، من بينها 44 فحص متابعة، و67 فحص تشخيص، فيما ارتفع مجموع الفحوص التي أجريت في البلاد منذ بداية الوباء إلى 77703.

 

وبحسب وزارة الصحة الموريتانية، ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد إلى 7365 حالة، فيما يترفع عدد حالات الشفاء إلى 6927، وعدد الوفيات إلى 161 حالة.

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