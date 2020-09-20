فايلر عن شائعات رحيله عن الأهلي: لا أفكر في هذا الأمر

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:42 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
وكالات
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كشف رينيه فايلر المدير الفني للأهلي حقيقة رحيله عن الفريق خلال الفترة القادمة.

قال فايلر في مؤتمر صحافي عقب تعادل فريقه سلبياً مع مصر المقاصة، أن فريقه بدأ المباراة بشكل جيد، وأتيحت له أكثر من فرصة، ولكن لم يحسن استغلالها وتم إلغاء ‏هدف للفريق، لتخرج المباراة في النهاية بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأضاف: "هناك منافسة قوية في بطولة الدوري المصري، والفريق يواجه ضغوطاً كبيرة، وهناك مستويات متقاربة بين الفرق".

وفيما يتعلق بتقييمه الموسم بشكل عام، أكد فايلر أن النصف الأول من الدوري نجح الفريق في جمع أكبر ‏قدر من النقاط عكس الدور الثاني، وهو راضٍ عن أداء اللاعبين وما قدمه الفريق.
وأوضح أن هناك أربعة أسابيع متبقية على مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا، وهي فترة كافية للوصول إلى أعلى مستوى من الناحيتين الفنية والبدنية.

وتابع: "لا اهتم بما يتردد من شائعات عن رحيلي من الأهلي، وتركيزي ينصب على دوري أبطال أفريقيا".

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