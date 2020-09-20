كل ما تريد معرفته عن المدارس البكالوريا الدولية الحكومية

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بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد بمدارس البكالوريا الدولية الحكومية، اليوم الأحد، في ظل مرحلة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، حيث تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مدارس البكالوريا الدولية في مصر.



١. افتتحت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، عام 2014، مع مدرسة البكالوريا الدولية بالمعادي.



٢. ثم افتتحت مدرسة أخرى بالتجمع في 2018.



٣. يبدأ اليوم الأحد 20 سبتمبر الجارى، العام الدراسى الجديد 2020،2021، بالمدارس الدولية الحكومية.



٤. تتبع وزارة التربية والتعليم، يتم الإشراف عليها من قبل الوزارة بالإضافة إلي عدد من مؤسسات التعليم الدولية.



٥. تمنح شهادة البكالوريا الدولية الأمريكية أو البريطانية IB.



٦. تعد المدارس الدولية الحكومية هي مدارس رسمية نموذجية دولية تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ودولية.



٧. يتولى إدارة المدرسة مجلس يتشكل برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو من يفوضه



٨. يخضع جميع العاملين بتلك المدارس لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.



٩. تشرف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تدريس مواد: "اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية، ومواد الهوية القومية" داخل هذه المدارس.



١٠. تقوم كل مدرسة بوضع الامتحانات الخاصة بها تحت إشراف المؤسسة الراعية، وبعد موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.



١١. تبلغ قيمة مصاريف المدارس الدولية الحكومية، 15 ألف جنيه في السنة.



وتستعد وزارة التربية والتعليم، بتوفير البوابات المعقمة والكمامات، لحماية الطلاب والمعلمين.



وتلزم وزارة التربية والتعليم، جميع المدارس ملزمة بتوفير أدوات التعقيم وتطبيق كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية.



ومن المقرر تحقيق التباعد بين الطلاب وتخفيف الكثافات الطلابية وارتداء الكمامات واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.



وتقرر وزارة التربية والتعليم، تخفيف الكثافات الطلابية في المدارس في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء فيروس كورونا.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك ضرورة للاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم التراخي في الالتزام بها.



وهناك توجيهات، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، داخل المنشآت التعليمية، والحرص على النظافة والتباعد الاجتماعي واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.



كما يرجى الحرص على شرب من ٨- ١٠ أكواب مياه في اليوم للمحافظة على رطوبة الجسم، وتناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة.

