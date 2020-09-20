بالخطوات والشروط.. تابع صرف نفقة المطلقة عن طريق المحمول من بنك ناصر الاجتماعي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:04 ص
بنك ناصر الاجتماعي
بنك ناصر الاجتماعي
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بالخطوات والشروط.. تابع صرف نفقة المطلقة عن طريق المحمول من بنك ناصر الاجتماعي 

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة صرف نفقة المطلقة عن طريق المحمول من بنك ناصر الاجتماعي، وذلك للتخفيف على المستحقات للنفقة ومنعا للتزاحم الذي يتم شهريا أمام فروع بنك ناصر لصرف النفقة الشهرية للمطلقات،وذلك مقابل  مصاريف زهيدة جدا للانتفاع بهذه الخدمة، وقيمة المصروفات جنيه مصري واحد لا غير عن كل مائة جنيه، وسننشر في السطور التالية خطوات صرف النفقة عبر المحمول

صرف نفقة المطلقة عن طريق المحمول من بنك ناصر
في البداية لابد ان يكون لدى المطلقة الرغبة في صرف نفقتها عن طريق المحمول، وبعدها تقوم بعمل الإجراءات الآتية:

- سحب استمارة خاصة بذلك الأمر من أي فرع من فروع الشركات المقدِّمة لخدمة المحمول.

- ويمكن تقديم طلب من خلال أي فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- ملء البيانات وتسليمها.

- تقوم شركة المحمول بإرسال كود خاص بصرف النفقة شهريا.

- من المقرر أن تقوم الشركة بتغيير هذا الكود عند كل شهر لضمان تأمين الصرف

- تقوم صاحبة النفقة بصرف نفقتها من أحد فروع شركة المحمول عن طريق تقديم الكود المرسل لها في رسالة sms دون الحاجة للتوجه إلى البنك .

قيمة النفقة ومستحقيها
وحدد البنك الحد الأقصى للنفقة المستحقة من البنك بمبلغ لا يتجاوز الخمسمائة جنيه مصري شهريا للمستحقة.

وجاء تحديد المبلغ ليكون من السهل على  الجهات التنفيذية  تحصيل مبلغ النفقة من الشخص الصادر ضده حكم النفقة، وهو الزوج.

ويبلغ عدد المستفيدات من الصرف عن طريق بنك ناصر 400 ألف مستفيدة وذلك عقب حصولهم على أحكام قضائية بالنفقة.

وتشمل نفقة بنك ناصر الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين المتمتعين بالجنسية المصرية، ويجرى الصرف من خلال فرع البنك الواقع في محل إقامة المحكوم له، وذلك بناء على طلب يقدم منه أو من وكيله الخاص أو نائبه القانوني.

يقدم دائماً بنك ناصر أبرز الخدمات للمواطنين وتقديم القروض وهذا ما يجعل الكثير يبحثون عن وخلال هذه الفترة البحث مرتفعة من أجل معرفة صرف نفقة المطلقة ولذلك عرضنا لكم التفاصيل كاملة في السطور السابقة ونتمنى أن تكون ذات قيمة بالنسبة لكم.

بالخطوات والشروط.. تابع صرف نفقة المطلقة عن طريق المحمول من بنك ناصر الاجتماعي 

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صرف نفقة المطلقة بنك ناصر الاجتماعي

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