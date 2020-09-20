الأرصاد تكشف موعد انكسار الحرارة وسقوط الأمطار على السواحل (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الرطوبة اليوم ما زالت مرتفعة وهو ما أدى لظهور شبورة مائية في الصباح الباكر.





وأضافت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن درجة الحرارة بالنسبة للقاهرة 35 درجة مئوية، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة في الجو هو ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجة حرارة الجو.





واستكملت أنه بداية من الغد سيشهد انخفاض تدريجي، حيث تصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 34، بينما مع نهاية الأسبوع ستصل لـ32 درجة مئوية، ويبدأ فصل الخريف رسميًا وجغرافيًا يوم الأربعاء المقبل، على أن تنخفض نسب الرطوبة ودرجات الحرارة تدريجيًا وهو ما يعني تحسن في الأحوال الجوية.





وتابعت أن هناك فرص لسقوط أمطار بداية من اليوم، على السواحل الشمالية للبلاد، بالإضافة للسواحل الغربية والشرقية، على أن تكون الأمطار من خفيفة لمتوسطة الشدة، وهناك فرص لسقوط أمطار أيضًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مشيرة إلى أن أثناء ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة لتصل فيها إلى 23 درجة.





وأضافت، إلى أن درجة الحرارة المحسوسة أعلى من درجة الحرارة العادية نظرًا لارتفاع نسبة الرطوبة، لافتة إلى أن درجة الحرارة في القاهرة 35 درجة، وشمال الصعيد من 36 لـ37 درجة، في حين أن جنوب الصعيد من 43 إلى 44 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 31 درجة.





وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، يكشف عن تفاصيل طقس اليوم الأحد، الموافق 20 سبتمبر 2020، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





وأشارت إلى أن السواحل الشمالية، تشهد طقسا معتدلا وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط غربا، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 75%.





وأوضحت الهيئة في بيانها، أن مناطق شمال الصعيد وجنوب الصعيد تشهد طقسا شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط غربا.





طقس ساعات الليل

وتوقعت الهيئة أن يسود ساعات الليل، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيفا، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.





هذا، وأشارت إلى أن هناك توقعات بسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية.





بيان بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 30

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة في السويس الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة في العريش الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة في نخل الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 30 والعظمى 37

درجات الحرارة في طابا الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة في الطور الصغرى 27 والعظمى 34

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 31 والعظمى 37

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 42

درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 44

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 45

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 29 والعظمى 46