وزير الإسكان: انتهاء المرحلة الأولى من مشروع محور الشباب بالشروق

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:54 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة محور الشباب بمدينة الشروق، والتي تشمل أعمال الزراعة بالجزيرة الوسطى للمحور والتخطيط المروري، وذلك في ضوء أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها المدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن أعمال الزراعة تضمنت القطاع الأول من الطريق، والتي تبدأ من مركز المدينة (1) بالقطاع الغربي حتى ميدان الدكتور مجدي يعقوب، وذلك بزراعة ما يقرب من (320) شجرة زينة (فيكس بنجامينا) دائمة الخضرة.

وأضاف الغيطى، أن أعمال التخطيط المروري بدأت من القطاع الثاني بالطريق من ذات الميدان حتى محور جمال عبدالناصر شاملة التخطيط المروري للحارات الثلاث بكل اتجاه مع صيانة اللوحات الإرشادية والتحذيرية والدهان التحذيري لمطبَّات التهدئة، وذلك لتحقيق السلامة المرورية بمدينة الشروق، مؤكداً أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في شتى المجالات التي تحقق راحة سكان المدينة.



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