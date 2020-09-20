التشكيل المُتوقع لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:44 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تُقام اليوم الأحد قمة مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تلك التي تجمع بين ليفربول ضد تشيلسي والتي يستضيفها ملعب إستاد ستامفورد بريدج.


ومن المُنتظر أن يخوض ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي :-


·       حراسة المرمى: أليسون بيكر.


·       خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.


·       خط الوسط: هندرسون، فابينيو، كيتا.


·       خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ساديو ماني.


ويفتقد أبناء يورجن كلوب للكثير من الأسماء على رأسها الصفقة الإسبانية تياجو ألكانتارا بسبب عدم الجاهزية الفنية كونه لم يخوض أي تدريب مع الريدز قبل اللقاء ، بالإضافة إلى غياب الثنائي تشامبرلين وشاكيري بسبب الإصابة.


فيما يلعب لامبارد بالأسماء التالية :-


·       حراسة المرمى: كيبا.


·       خط الدفاع: جيمس، روديجر، زوما، أزبيليكويتا.


·       خط الوسط: كانتي، كوفاسيتش، أودوي.


·       خط الهجوم: هافيرتز، مونت، فيرنر.


ويفتقد البلوز في لقاء الليلة لأكثر من لاعب على رأسهم الدولي المغربي كريم زياش بداعي الإصابة والبرازيلي المخضرم تياجو سيلفا بسبب عدم الجاهزية الفنية فيما تأكد مشاركة فيرنر في التشكيل الأساسي على الرغم من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.


وفي الجولة الماضية تمكن ليفربول من تحقيق الفوز على ليدز يونايتد بنتيجة 4-3 في المقابل عبر تشيلسي كمين برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.


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