أسعار الأسماك اليوم الأحد 20-9-2020 في السوق المحلي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:10 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الأسماك اليوم الأحد 20-9-2020، في جميع الأسواق، حيث بلغ سعر كيلو السمك البوري قيمة 42 جنيه، ووصل في بعض الاسواق إلى 48 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي اليوم بين 55 و65 جنيها.

وسجل  سعر كيلو السمك البلطي سعرا تراوح بين 13 و15 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و370 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

 وسجل  سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24 – 27 جنيهاً، وسعر كيلو البلطى "2" بين 20-23 جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيهاً، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

 وسجل سعر كيلو القشر بياض عند 60-80 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 60 -80 جنيها، والبياض الأملس "خليجى " بين 25 – 35 جنيهاً، وتراوح سعر سمك القراميط والشيلان بين 15 – 20 جنيهاً، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيهاً، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 65-75 جنيهاً، والمكرونة الخليجى بين 32– 38 جنيهاً، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيهاً، وموسى بين 60-80 جنيهاً للكيلو، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110- 170 جنيهاً، فيما يبدأ سعر الجمبري من 180 إلى 240 جنيها.

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