قتلى جراء سقوط حافلة في نهر جنوب شرق نيجيريا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
سقوط حافلة - أرشيفية
سقوط حافلة - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات في نيجيريا، اليوم الأحد، مقتل 15 شخصا على الأقل جراء حادث سير في جنوب شرق البلاد، حيث سقطت حافلة ركاب في نهر بولاية إيبوني، وكان على متنها أكثر من 30 راكبا.

 

وتمكنت فرق الإنقاذ في نيجيريا، من رفع الحافلة من قاع النهر وانتشلت جثث 14 شخصا، بحسب ما ذكرت صحيفة "The Nation" المحلية.

 

وأفادت الصحيفة، بأن سيارات الإسعاف نقلت 5 أشخاص آخرين تم سحبهم من النهر وهم على قيد الحياة إلى المستشفى، لكن أحدهم فارق الحياة لاحقا، وأكدت السلطات المحلية أن 13 شخصا لا يزالون قيد المفقودين.

 

وذكر مصدر في المنطقة، أن الحادث وقع في الساعة 17:45 حينما حاول سائق الحافلة، التي كانت تقل مجموعة أشخاص من مراسم دفن، أن يتجاوز شاحنة على جسر فوق النهر، لكنه فقد السيطرة مما أدى إلى سقوط العربة.

 

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