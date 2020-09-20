قوات تركية تقصف قرية علوك شمال شرق سوريا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:14 ص
قوات تركية
قوات تركية
وكالات
Advertisements

قصفت القوات التركية والفصائل المتحالفة معها من المعارضة المسلحة السورية، اليوم الأحد، بالقذائف قرية علوك بريف مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

 

وقالت مصادر محلية، في تصريحات نقلتها وكالة "سانا" السورية الرسمية: "قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت إمرتها المتمركزين في القرى المجاورة المحتلة اعتدت بالقذائف الصاروخية مساء اليوم على منازل قرية علوك".

 

وأضافت المصادر المحلية، أن "مرتزقة الاحتلال التركي يحاولون من خلال اعتداءاتهم المتكررة بالقذائف على القرية وسرقة المحاصيل الزراعية وعمليات الاختطاف تهجيرهم من منازلهم والاستيلاء عليها وتسكين أسرهم فيها".

 

وكانت نقاط التماس في منطقة مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة، شهدت مؤخرًا تحركات مكثفة وتحشدات عسكرية من قبل الجيش التركي والفصائل المسلحة المتحالفة معه.

 

وفي أكتوبر 2019، انتشر الجيش التركي بمنطقة واسعة عمقها 30 كيلومترا شمال شرق سوريا جراء عملية "نبع السلام" التي شنها مدعوما مما يسمى بـ"الجيش الوطني السوري" ضد "وحدات الحماية الكردية"، التي تعتبرها أنقرة إرهابية.

 

ويسود هدوء نسبي في المنطقة، بعد توصل تركيا إلى اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا في الشهر ذاته، نص الأول على سحب الوحدات الكردية من منطقة عملية "نبع السلام"، والثاني على إبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود السورية التركية إلى عمق 30 كيلومترا جنوبا مع انتشار قوات روسية وسورية.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قوات تركيا قصف قرية سورية الجيش التركي

أخبار تهمك

الجوكر.. الأهلى يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة

قبل مواجهة ليفربول وتشيلسي.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 21 دقيقة

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

صلاح يقود الهجوم.. مفاجآت عديدة في التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يستقر على قائمة الراحلين عن صفوف برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

منذ ساعة و 21 دقيقة

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة بشأن الفيديو المنتشر لفيريرا حول مفاوضاته مع الزمالك لتدريب الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإعلان عن اسم مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يتخلص من نجمه

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

الجيش التركي والفصائل الموالية له يسيطرون على 4 قرى في محيط رأس العين

القوات التركية وميلشياته التركمانية يحتلون بلدتين جديدتين بسوريا

الجيش السوري يدخل بلدة بـ"رأس العين" تزامناً مع محاولات اقتحام الجيش التركي لها

الجيش السوري يشتبك مع الجيش التركي بريف "رأس العين" الحدودية

القوات السورية تعلن وصولها إلى حدود تركيا بريف رأس العين

الجيش السوري يدخل مدينة "الدرباسية" على الحدود السورية التركية

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:02 ص

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

08:31 ص

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

05:03 ص

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

03:17 م

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

10:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟