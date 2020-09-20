الطالع الفلكي الأحد 20/9/2020..الدُّنْيَا حُظُوظ!





*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى العقرب.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 22 أغسطس - 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الزّبرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





اليوم 10 تُوت قبطى ، 20 أيلول رُومى ، 3 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - النّاس نوعين، ناس وشّهم نحس والمصايب بتجرى فرجليهم زَيّى ، وناس وشّهم حلو والبِلْيَة بتجرى معاهم دَيْماً ، زَيّك.(محمّد عوض ح 5 من مسلسل بُرج الحظ-1978)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة.





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر ، بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى....





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ، ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن ومواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





إنتقلت بمشيئة الله تعالى الشمس من منزلة الجبهة لتدخل منزلة الزّبرة ، وهُما نجمان نيّران موجودان فوق عُرْف الأسد(الزُّبْرَة هى كاهل كتف الأسد والمقصود شعر فوق ظهر الأسد ينتصب عند إثارة الأسد) فيه يكون الإعتدال الخريفى لهذا العام بمشيئة الله تَعَالى فى 22 سبتمبر حيث تتساوى ساعات الليل والنهار تماماً لتبدأ بعدها ساعات النهار فى التناقص تدريجيّاً وساعات الليل فى التزايد ، تبدأ بمشيئة الله تَعَالى هطول الأمطار فى بلاد العرب ويُنصح فيها بزيادة سَقْى المزروعات وخصوصاً النخيل ، فى تلك المنزلة يبدأ الناس فى الرجوع لبيوتهم مُبكّراً مُفضّلين عدم الخروج مع هبوط الليل سريعاً ويُنصح فيه أيضاً بعدم النوم تحت السماء أو بمنزل ليس له سقف بسبب البرودة ليلاً، هذه المنزلة هى ختام مُوسم صيد اللؤلؤ فى خليج العرب ،تذكر بعض الرّسائل فى أعمال تلك المنزلة أنه يُحمد فيها الزواج والسفر والشراء وإبتداء الأعمال والصلح بين الأزواج المُتخاصمين ورجوع المُطلقين حيث يكون الإعتدال الخريفى مُناسب لمُوسم التزاوج تماماً مثل مُوسم الإعتدال الرّبيعى فى 21 مارس، تقول العرب (إذا طلعت الزّبرة طاب الزّمان وجَنِىَ البَسْر/التمر فى كل مكان).





*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.





*اليوم يوافق

ذكرى ميلاد النجمة الإيطالية صوفيا لورين لِتَتِمّ بمشيئة الله تَعَالى 86 سنة ، تزوجت من المُنتج والمُخرج السينمائى الإيطالى كارلو بُونتى ولها منه ولدان كارلو وإدواردو ، حصلت على جائزة الأوسكار عن فيلمها الإيطالى إمرأتان1961 وهى أول إمرأة تحصد الأوسكار والإنجليزية ليست لغتها الأم ، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم صوفيا فيلانى سكتشولونى و الشهرة صوفيا لورين مع التنبيه أنها لا تُعبّرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(شهية جنسيّة مُرتفعة)،(شخصيّة مُسيطِرَة)،(ضوء مُبهر للعيون)،(الفهد الوردى) ،(تتراقص فى الهواء)،(عُملات نقدية من رُوما)،(زهرة الحياة).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لا تضع نفسك فى مقارنة مع الآخرين أو بالنظر فى طبق غيرك فلكلٍ رزقه المقسُوم ، رَكّز على لقمة عَيْشِكْ.





برج الثور: خفّف من نبرة التوتر أو الغضب عند حديثك مع والديْك أو أحد أفراد أسرتك، إلتزامك بالواجبات الإجتماعية وصِلَة الرّحِمْ مُفيد لإتزانك النفسى.





برج الجوزاء: إبتعد عن السّلع الإستعراضيّة الباهظة دون نفع أو فائدة ملموسة وابتعد عن الأقساط و القروض ،قرش توفره قرش تكسبه.





برج السّرطان: أحدهم قد يطلب مساعدتك وعندما تمد يدك فقد يستغل عطفك لآخر رمق، قدّم ماتستطيع دون الإنغماس فى مشاكل الآخرين.





برج الأسد: وفر طاقتك و جهدك على عملك ولقمة عيْشك وابتعد عن أى أنشطة جانبيّة تافهة لاتُسمن ولاتغنى ، النميمة تجلب المشاكل من فراغ فابتعد عنها.





برج العذراء: مشكلة الأقساط أو القروض إن وُجِدَتْ ففى طريقها للحل بمشيئة الله تَعَالى إن قمت بوضع خطّة للسداد والتزمت بها دون تشتّت.





برج الميزان: لاتضغط على نفسك سواءً فى العمل أو العاطفة ، الإفراط فى التّوتر والقلق لن يجلب سوى ضغط الدم ، عندها لن يفيدك هذا ولاذاك.





برج العقرب: إن كنت عازباً وصادفت عرضاً للتعرّف على عروسة فلا تهمل الدّعوة ،إن كنت خاطباً أومتزوّجاً فاليوم يحمل رومانسيّة بمشيئة الله تَعَالى.

برج القوس: إن كان الكلام من فضّة فالسكوت من ذهب،تذكر تلك الحكمة قبل أن تفتح فمك فى موقف لايحتاج لتدخلك من الأساس،مُعظم النّار من مُستصغر الشّرر.





برج الجدى: عليك الفحص بصبر فى التفاصيل الصغيرة الماكرة الموجودة بخطوط مُنمْنَمَة أسفل العقود والمُستندات ، خذ وقتك بمعيّة الموثوقين والخبراء.





برج الدّلو: الصبر فضيلة عليك أن تتعلمها، لا للتهور أوالتسرع ، فى الكلام أو القيادة أو الشراء أو البيع أو منح الوعود.





برج الحوت: إن كان حالك ضيّقاً فتذكر أنك منذ أسابيع قليلة كنت تعانى قَيْظ الصيف واليوم برودة الجوّ فى إرتفاع ، دوام الحال من المُحال، إضحك للدنيا تضحكلك.