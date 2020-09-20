نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:02 ص
يوسف البلايلي
يوسف البلايلي
حسام مجدي
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فجر واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين مفاجأة كبرى بشأن تعاقد النادي مع يوسف بلايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتوقع أحمد عادل نجم النادي الأهلي السابق، أن يتسبب يوسف البلايلي في مشاكل داخل الفريق إذا جاء هذا الصيف بالفعل.

وقال عادل خلال حواره ببرنامج الماتش: "لجنة التسويق داخل الأهلي لا ترى أن هناك أفضل من مروان محسن، لأنه هو ومصطفى محمد أفضل مهاجمين داخل مصر، ومهاجم الزمالك مستقبل للمنتخب، لكن على مستوى العام ليس هناك أسماء كثيرة بعكس أجيال الفراعنة 2006 و2008 و2010".

وتابع: "يوسف البلايلي لاعب كبير جدا ومؤثر وهداف لكنه سيتسبب في مشاكل داخل الفريق، لأنه قادم ليشارك كأساسي وله قيمته، لكن هناك 3 لاعبين في مركزه".

واختتم : "هل سيقدر المدير الفني في وجوده بالتعامل مع كل هؤلاء النجوم والسيطرة عليها؟".

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