الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:03 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال الاعلامي عمر ربيع ياسين أن مسؤولي النادي الأهلي قرروا  تجميد المفاوضات مع النادي الاسماعيلي بشأن الحصول علي خدمات لاعب الأخير باهر المحمدي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وأكد ياسين في برنامج نمبر وان الذماع علي قناة النهار، أن اللاعب أجري جراحة في غضروف الركبة خلال الايام الماضية، علاوة علي خضوعه لجراحة الفتاق خلال الفترة المقبلة، سيغيب علي إثرهما عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر. 

وكان المحمدي هدفًا للنادي الأهلي لتعويض رحيل أحمد فتحي الظهير الايمن للفريق، الذي رفض تجديد عقده اذلي ينتهي بنهاية الموسم، وقرر الرحيل إلي نادي بيراميدز.

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