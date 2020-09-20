الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم









يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة خلال الفترة المقبلة.





وقال الاعلامي عمر ربيع ياسين أن مسؤولي النادي الأهلي قرروا تجميد المفاوضات مع النادي الاسماعيلي بشأن الحصول علي خدمات لاعب الأخير باهر المحمدي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد ياسين في برنامج نمبر وان الذماع علي قناة النهار، أن اللاعب أجري جراحة في غضروف الركبة خلال الايام الماضية، علاوة علي خضوعه لجراحة الفتاق خلال الفترة المقبلة، سيغيب علي إثرهما عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر.



