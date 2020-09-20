"بعد هجوم طالب هندسة عليه".. عمر كمال يخرج عن صمته "عرفتوا هتودوا الشهادة فين" (فيديو)

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:16 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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رد الفنان عمر كمال، على موجة الانتقادات والهجوم والسخرية التي تعرض لها بعد أن نشر صورته مع سيارته الجديدة.

ونشر كمال عبر مقطع فيديو  على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتب عليه قائلًا: عرفتوا هتودوا الشهادة فين".

وأشار إلى أنه حصل على شهادته التعليمية منذ 14 عامًا، موضحًا أن الحياة التعليمية مختلفة تماما عن الحياة العملية بعد ذلك.

وتحدث الفنان عمر كمال، عن معاناته طوال السنوات الماضية وعمله في أكثر من مجال وفشله في بداية مشواره الفني عام 2012 بعد إصداره ألبوم غنائي لم يكتب له النجاح قبل أن تختلف الأمور في السنوات الأخيرة بعد اتجاهه لغناء المهرجانات.

وأوضح الفنان عمر كمال، أنه رفض أن يكون شخصا تقليديا وأراد أن يقتحم مجال الغناء ويصبح له شأن كبير ويحقق نجاحات فنية ومادية بعد ذلك.


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