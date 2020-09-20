أزمة نفسية.. التحقيقات تكشف عن تفاصيل انتحار عامل داخل شقته بأطفيح

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل انتحار عامل داخل غرفته، في منطقة أطفيح، حيث كان يمر بأزمة نفسية في الفترة الأخيرة.

وطلبت النيابة، الاستماع لأقوال أسرته، للتصريح بالدفن.

كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل منزله بنطاق المركز.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد مختار مفتش مباحث شرق الجيزة، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة "أحمد. ر"، 23 سنة، عامل بمصنع الطوب، مشنوقا داخل شقته.

وبينت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وأقوال أهلية المتوفى، انتحار الشاب لمروره بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة.

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