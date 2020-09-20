"جوجل" يحتفل بـ"نتيلة راشد" مؤسسة مجلة سمير

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:07 ص
نتيلة راشد
نتيلة راشد
الفجر
Advertisements
احتفل محرك البحث "جوجل" بالذكرى الـ86 لميلاد الكاتبة الصحفية، نتيلة راشد، إحدى مؤسسات مجلة "سمير".

ووضع محرك البحث الشهير، صورة كارتونية معبرة لـ"راشد"، مربوطة بالعديد من الروابط الموجودة على الإنترنت والتي ترتبط باسمها، وتاريخها وتتحدث عنها.

نتيلة إبراهيم راشد كاتبة صحفية وأمينة لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة. هي إحدى مؤسسات مجلة سمير للأطفال في أبريل 1956، وشغلت منصب رئيس تحريرها من عام 1966 وحتى 2002. وأيضًا كتب الهلال للأطفال سابقًا، وإحدى أهم من كتبن للأطفال وأفنين عمرهن من أجلهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نتيلة راشد من هي نتيلة راشد مجلة سمير مؤسسة مجلة سمير بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. فيريرا يرد على مفاوضات الزمالك معه وسبب رحيله عن النادي

منذ ربع ساعة

عاجل.. آري بابل يتخذ قراره بالرحيل عن الزمالك لأسباب مفاجئة

منذ نصف ساعة

الجوكر.. الأهلى يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 13 ساعة

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عقبة جديدة تهدد صفقة انتقال صفقة الموسم إلى الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لجهاد جريشة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تعليق مثير من أنشيلوتي على انتقال ألكانتارا إلى ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن سبب فشل برشلونة في ضم نجم ليفربول

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن اسم مدرب الزمالك الجديد

منذ ساعة

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يُعطي استمارة «6» لنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 128 إصابة جديدة بكورونا.. و 17 حالة وفاة

منذ ساعة و 20 دقيقة

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

مرتضى منصور: من حق تركي آل الشيخ مساندة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

"جوجل" يحتفل بالذكرى 1038 لميلاد أمير الأطباء ابن سينا

"جوجل" تحتفل بالذكرى الـ82 لميلاد العالم المصري نبيل علي

جوجل يحتفل بذكرى ميلاد نبيل علي

جوجل يحتفل بالذكرى الـ 90 لميلاد الرسام الجزائري الراحل محمد خدة

بعد احتفال جوجل بذكرى ميلاده.. من هو الرسام الراحل محمد خدة؟

بعد احتفال جوجل بذكرى ميلاده.. تعرف على أعمال الرسام الجزائري الراحل محمد خدة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:23 ص

عاجل.. الإعلان عن اسم مدرب الزمالك الجديد

عاجل.. آري بابل يتخذ قراره بالرحيل عن الزمالك لأسباب مفاجئة

12:52 ص

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

10:39 م

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

03:17 م

الجوكر.. الأهلى يتراجع عن ضم صفقة الموسم

11:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟