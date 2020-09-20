"جوجل" يحتفل بـ"نتيلة راشد" مؤسسة مجلة سمير

احتفل محرك البحث "جوجل" بالذكرى الـ86 لميلاد الكاتبة الصحفية، نتيلة راشد، إحدى مؤسسات مجلة "سمير".



ووضع محرك البحث الشهير، صورة كارتونية معبرة لـ"راشد"، مربوطة بالعديد من الروابط الموجودة على الإنترنت والتي ترتبط باسمها، وتاريخها وتتحدث عنها.



نتيلة إبراهيم راشد كاتبة صحفية وأمينة لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة. هي إحدى مؤسسات مجلة سمير للأطفال في أبريل 1956، وشغلت منصب رئيس تحريرها من عام 1966 وحتى 2002. وأيضًا كتب الهلال للأطفال سابقًا، وإحدى أهم من كتبن للأطفال وأفنين عمرهن من أجلهم.

