نيللي كريم تتعاقد رسميا على بطولة فيلم "العميل صفر" مع أكرم حسني

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:27 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements

وقع اختيار المخرج محمد سامي على النجمة نيللى كريم لتقديم دور البطولة النسائية أمام النجم أكرم حسني، فى فيلمه الجديد "العميل صفر" الذى يعمل على التحضير له مع المنتج وائل عبد الله.

وتعاقدت نيللى على الفيلم بشكل رسمي وبدأت الاستعداد للشخصية التى تقدمها فى العمل.

وتجرى الشركة المنتجة حاليًا إبرام باقى التعاقدات، بناءا علي قائمة الممثلين، الذين وضع أسماؤهم مخرج العمل محمد سامى، حيث من المقرر البدء فى تصوير الفيلم مطلع شهر أكتوبر المقبل

يذكر أن آخر أعمال نيللى كريم فى السينما فيلم "الفيل الأزرق 2" الذى تم عرضه فى عيد الأضحى العام الماضى وحقق أعلى ايرادات فى تاريخ السينما بوصوله إلى 104 مليون جنيه، وشاركت فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز، هند صبرى، اياد نصار، تارا عماد، شيرين رضا وضيف الشرف خالد الصاوى وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.
 
وفى سياق آخر يعمل المخرج محمد سامى على التحضير لمسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذى يكتبه ويخرجه ومقرر عرضه فى شهر رمضان 2021، ويقوم ببطولته النجمين أحمد السقا وأمير كرارة ويشاركهما البطولة مى عمر، أحمد السعدنى، نرمين الفقى، فردوس عبد الحميد، ادوارد، احمد مالك، أحمد داش، وعدد آخر من الفنانين.

أخبار تهمك

الكشف عن سبب فشل برشلونة في ضم نجم ليفربول

منذ ساعة و 20 دقيقة

تعليق مثير من أنشيلوتي على انتقال ألكانتارا إلى ليفربول

منذ أقل من ساعتين

الجوكر.. الأهلى يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الإعلان عن اسم مدرب الزمالك الجديد

منذ ساعة

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لجهاد جريشة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. آري بابل يتخذ قراره بالرحيل عن الزمالك لأسباب مفاجئة

منذ نصف ساعة

عاجل.. فيريرا يرد على مفاوضات الزمالك معه وسبب رحيله عن النادي

منذ 18 دقيقة

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يُعطي استمارة «6» لنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عقبة جديدة تهدد صفقة انتقال صفقة الموسم إلى الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مرتضى منصور: من حق تركي آل الشيخ مساندة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 128 إصابة جديدة بكورونا.. و 17 حالة وفاة

منذ ساعة و 21 دقيقة

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:23 ص

عاجل.. الإعلان عن اسم مدرب الزمالك الجديد

عاجل.. آري بابل يتخذ قراره بالرحيل عن الزمالك لأسباب مفاجئة

12:52 ص

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

10:39 م

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

03:17 م

الجوكر.. الأهلى يتراجع عن ضم صفقة الموسم

11:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟