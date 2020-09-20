"العناني": سجلنا إصابة واحدة بين السياح.. وهناك إشادة بإجراءاتنا (فيديو)

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:35 ص
خالد العناني
خالد العناني
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن هناك إشادة بالإجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر في قطاع السياحة، معلقا: "الجميع يشيد بإجراءاتنا، ومفيش حاجة ضد مصر".

وأشار "العناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر سجلت حالة كورونا واحدة بين السائحين أثناء إقامتهم في مصر، وكانت حالة بسيطة وغادرت الفندق، مضيفا، أن هناك قفزة في الإصابات في دول غرب أوروبا.

إلى ذلك، قالت الدكتورة سهى بهجت، المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار، أن وزير السياحة والأثارة قام بزيارة قصيرة إلى ألمانيا مع مجموعة من المسؤولين، بخصوص مناقشة عودة السياحة الألمانية إلى مصر، خاصة أن القاهرة ما زالت تقع في البلدان التي تحظر برلين السفر أليها.

وتابعت "بهجت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن زيارة 250 ألف سائح بعد أزمة كورونا يعتبر إنجازًا حقيقيًا، خاصة أنه لم يتم تسجيل إي أصابات بين السائحين بفيروس كورونا، لافتة إلى أن الحكومة الألمانية أطلعت على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأشادت بها بصورة كبيرة.

وأشارت إلى أن هناك إيجابية شديدة لعودة حركة السياحة الألمانية إلى مصر، لكن لم يتم تحديد الموعد المحدد حتى الآن، لكن تم وعد بمصر بان هذا الأمر سيكون في القريب العاجل.

هذا وأكد محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن السياحة العالمية تتوالى إلى مصر بعد أن استقبلت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، أولى رحلات الطيران المنخفض التكاليف "الشارتر" من أرمينيا وعلى متنها 70 سائحًا، منهم 10 من ممثلي وسائل الإعلام السياحي بأرمينيا.

وقال "المسعود"، في بيان، يوم السبت، إن وجود عدد من ممثلي الإعلام من دولة أرمينيا داخل هذه الرحلة ستكون له آثاره الكبيرة للترويج للسياحة المصرية لجذب المزيد من سياح العالم حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

جاء ذلك في إطار استئناف رحلات الطيران من أرمينيا إلى مصر بواقع رحلتين أسبوعيًا وذلك بالتنسيق مع شركة Air Cairo وقام مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ باستقبال السائحين والترحيب بهم وتقديم كافة التسهيلات والهدايا التذكارية لهم.

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