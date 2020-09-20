"الحياد خيانة".. محمد الباز: "نواجه أشخاصا استباحوا عرض البلد" (فيديو)

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
محمد الباز
محمد الباز
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد الباز، إن الحياد الآن في مصر خيانة، وعلى كل شخص أن يأخذ موقفًا ويتحمل نتيجته.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت: "هذا ليس إعلام عادي، وإنما إعلام حرب، نواجه مجموعة من الناس استباحوا عرض البلد كلها، وليس عرض أشخاص، نواجه ناس خاضوا في عرض البلد كلها، معندهمش مشكلة الشعب كله يروح في داهية".

وأردف: "التعامل بالقواعد التقليدية في وضع استثنائي نوع من الخبل والجنون وعدم المهنية، نحن نواجه ناس تستهدفك، فلا تتورع عن استخدام سلاحك كاملا في هدم هذه الشخصيات التي تريد هدم البلد، فيوميا نواجه سيلا من الأكاذيب والشائعات والأخبار المفبركة".

في سياق منفصل، قال سامح عيد، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن استغلال اللجان الإلكترونية للتنظيم الإرهابي لجماعة الإخوان لمقطع فيديو متداول لمجموعة من الصعايدة وهم يحملون السلاح هو تحريض من الجماعة للشعب على استخدام السلام ضد الدولة.

وأضاف عيد، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، أن "هذه المقاطع المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا فيها تحريض مباشر ضد الدولة ولا يجب التعاون أو التهاون فيها، وهذه الجماعة في أضعف حالتها حاليًا وهذا السبب في الخلافات المنتشرة عبر وسائل الإعلام دليل كبير على حالة الضعف هذه".

وتابع الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية: "هذه الجماعة ليس لديها عداء فقط لنظام الرئيس السيسي، ولكنها لديها حالة كره وشماتة في الشعب المصري نفسه، لأنها ترى أن الشعب لم يلفظ محمد مرسي ويطيحه من الرئاسة فقط، ولكنه عادى الإسلام لأنهم يعتبرون أن الجماعة هي الإسلام، وهو ما يفسر معادتهم لمصر والمصريين وكراهيتهم للوطن".

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