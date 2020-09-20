الباز: كورونا لم ينته ويجب تنظيم الناس المقبلة على التصالح (فيديو)

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:30 ص
محمد الباز
محمد الباز
داليا الحسين
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طالب الدكتور محمد الباز، المواطنين الاستمرار في تقديم طلبات التصالح، والحفاظ على البعد الاجتماعي، واتباع إجراءات الحماية من كورونا، لافتا إلى أن كورونا لم ينتهي بعد.

وقال "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، اليوم السبت إن آخر مهلة لتقديم أوراق التصالح يوم 30 سبتمبر، مطالبا الجميع بالالتزام بالموعد المحدد.

ولفت الإعلامي إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات واستجابت لمطالب المواطنين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء، لأن "مفيش أي حكومة تقدر تعاند شعبها وتدخل في معركة مع شعبها لأن الشعوب دائما تنتصر".

وناشد الموظفين العاملين في ملف التصالح بحسن معاملة المواطنين المتقدمين للتصالح، وأن يقوموا بعملهم على أكمل وجه.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 708 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 88666 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 101900 حالة من ضمنهم 88666 حالة تم شفاؤها، و5750 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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