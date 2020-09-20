الكشف عن سبب فشل برشلونة في ضم نجم ليفربول

كشفت تقارير صحفية، عن سبب فشل نادي برشلونة في التعاقد مع النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب خط وسط ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن انتقال جورجينيو لاعب ليفربول، إلى برشلونة أصبح مستبعدًا تمامًا في الصيف الحالي.





وتابعت الصحيفة، أن برشلونة طلب ضم فينالدوم من ليفربول بطلب من رونالد كومان المدير الفني للفريق، لكن الصفقة انتهت بالفشل.





وأشارت الصحيفة، أن ليفربول اشترط الحصول على 17 مليون يورو لبيع فينالدوم، إلا أن إدارة برشلونة رأت أن ذلك مبلغ كبير بسبب اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع الريدز.



