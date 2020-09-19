رابط تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة المصرية 2020 علمي – أدبي عبر بوابة الحكومة المصرية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:08 م
تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2020
تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2020
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رابط تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة المصرية 2020 علمي – أدبي عبر بوابة الحكومة المصرية 

رابط تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة المصرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية بدأ الطلاب في تحضير انفسهم من اجل التسجيل في التنسيق الخاص بالمرحلة الثالثة، والذي يعتبر آخر مراحل التنسيق الذي يذهب إليه الطلاب كما يشعرون حاليا بالقلق خوفا من أن تنفذ المقاعد بالجامعات ولا يستطيعون اللحاق بهم.


تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة المصرية 2020

بدأت منذ عدة أيام ثالث مرحلة في التنسيق من خلال الموقع الخاص بالتنسيق،حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين على 205 نقطة على الأقل بدرجة 50٪ من اليوم وحتى الاثنين المقبل، تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2020 للقسمين العلمي والأدبي، و يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في المختبر الجامعي المختار من الساعة 9 إلى 3 صباحًا في الظهيرة، وذلك من خلال استخدام الكمبيوتر.


خطوات تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة 2020

يجب على الطلاب تنفيذ الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع التنسيق www.Tansik.Egypt.gov.eg
أبدء بعد ذلك بأدخال مقعدك وكلمة المرور.
ثم قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراها مناسبة لك، ولا بد من مراجعة الرغبات عدة مرات بعد الانتهاء.
بعد ذلك قم بالضغط على كلمة حفظ ليتم حفظ رغباتك.


قواعد التنسيق في المرحلة الثالثة 2020

تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة حيث أن هناك عدة قواعد لابد من الالتزام بها ولا بد أن تفكر في تنظيم قواعد التنسيق ومنها، وهذا لكي يستطيع أن يقدم في التنسيق لهذه المرحلة :

يحدد الطلاب طريقة الاختيار بناءً على الأقسام المهنية أو الجامعات المسموح بها بناءً على الجامعات المتاحة.
 يختار الطلاب جامعة أو كلية للتسجيل عن طريق إنشاء قائمة توزيع جغرافي هرمية تهدف إلى تقليل نفور الطلاب.
وفقًا قسم الإدارة  الذي تنتمي إليه مدرستك، فإن قائمة الجامعات التي تسمح لك بالدخول مقسمة إلى 3 مجموعات.
يجب على الطلاب أولاً اختيار الجامعة في المنطقة الجغرافية الأولى ثم اختيار المنطقة التالية بناءً على احتياجاتهم.
إذا استوفى الطلاب الشروط المذكورة أعلاه، فيمكنهم التبديل بين تخصص وآخر.
يجب على الطلاب مراجعة كل قسم، عند تعيينه، كل قسم هو رغبة مستقلة.
بعد إدخال رغباتك، يمكنك طباعة الرغبات المدخلة، و سيزودك البرنامج إيصال برقم محدد، بناءً على تاريخ ووقت تقدمك
يمكنك أيضًا حفظ (حفظ باسم) نسخة من رغبتك على جهاز الكمبيوتر  بك بحيث يمكنك الرجوع إليها متى احتجت إلى ذلك، وفي الأغلب ستحتاجها.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة المصرية 2020 علمي – أدبي عبر بوابة الحكومة المصرية 

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تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2020 تنسيق المرحلة الثالثة 2020

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