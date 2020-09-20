الأزهر ينعي محمد فريد خميس: رجل الخير

نعى الأزهر الشريف والإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رجل الأعمال محمد فريد خميس، مؤسس مجموعة النساجون الشرقيون، الذي وافته المنية اليوم السبت، والذي وصفه الأزهر في بيانه بأنه "رجل الخير".



وأكد الأزهر، أن الراحل كان رائدًا من رواد الصناعة الوطنية، محبًا لوطنه، كما أن الأزهر الشريف لن ينسى جهوده وتبرعاته السخية في إنشاء المعاهد الأزهرية بالقرى الأكثر احتياجًا، ووقوفه بجانب الفقراء والمحتاجين من خلال مؤسسته الاجتماعية.



ودعا الأزهر في بيانه، الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.





هذا، وتوفى اليوم رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ومؤسس مجموعة النساجون الشرقيون بعد صراع مع المرض.



وكان خميس قد خضع لجراحة دقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية فى شهر يونيو الماضي استغرقت 8 ساعات تمت بنجاح داخل إحدى المستشفيات الكبرى بولاية أطلنطا، وكانت في العمود الفقري بمنطقة ديسك الرقبة.

