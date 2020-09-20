في ذكرى وفاته.. تعرف على وصية جميل راتب









تحل اليوم الذكرى الثانية لرحيل الفنان القدير جميل راتب، صاحب البصمة القوية في السينما والتليفزيون.تحدث جميل راتب، كثيرًا عن الموت، لا سيما في الأعوام الأخيرة، وكان دائمًا ما يؤكد أنه لا يخشى الموت.وقال في أحد الحوارات التليفزيونية: "الموت بالنسبة لي هيبقى راحة، راحة من مشكلات مختلفة، زي المرض وتقدم العمر، ومشكلات الحياة، مش خايف من الموت، لكن خايف من عذاب المرض".أوصى مدير أعماله، وهو على فراش الموت، بأن يُقام له عزاء بعد وفاته، يحضره من يُحبه من الفنانين وكبار النجوم.كما أوصى "راتب" تجميع كل صوره والجوائز التي حصل عليها طوال حياته بمعرض خاص، حتى يظل اسمه عالقًا بذهن الجمهور.