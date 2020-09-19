أول تعليق من الشناوي بعد تتويج الأهلي بلقب الدوري

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب فوز فريقه بلقب الدوري المصري للموسم 2019-2020.

وقال الشناوي في تصريحات عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على اللقب وأشكر الجميع داخل الفريق كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية ونجحوا في التتويج باللقب قبل فترة كبيرة من نهاية البطولة".

وزاد :"نفرح اليوم وسنأخذ المباريات المقبلة في الدوري أن تكون خير إعداد لبطولة دوري أبطال إفريقيا".

وواصل :"نبدأ في التفكير من الغد في الفترة المقبلة وهذه هي سمة النادي الأهلي، والجهاز الفني سيبدأ في الاستعداد بشكل جيد لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي".

وأوضح :"مستعدون لأي قرار من قبل "كاف" ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في الفترة المقبلة".

وأشار :"مدرب الحراس يقدم عمل رائع معنا كحراس وأي حارس يتواجد نقوم بمساندته وإن شاء الله يحالفنا التوفيق".

وأتم حديثه :"رسالتي لمؤمن زكريا نحن في انتظارك وتعود لنا بالسلامة وأنت كنت عنصر هام في الفريق وكنت تمنحنا القوة وتعود لنا بالسلامة إن شاء الله".

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