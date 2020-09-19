إبراهيم الشواربي: مصر كانت مفككة اقتصاديًا قبل تولي السيسي السلطة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى السلطة، استطاع القضاء على الانفلات الأمني في الشارع المصري في وقت وجيز جدًا، وعمل على تحقيق الاستقرار في كافة أرجاء مصرنا الحبيبة، بعدما استشهد الكثير من أبناء الوطن في سيناء سواء، من أبناء القوات المسلحة أو وزارة الداخلية.

وتابع "الشواربي"، خلال تقديمه برنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن مصر كانت مفككة اقتصاديًا، ولكن الرئيس السيسي قرر بناء مصر جديدة على أرض الواقع، وهذا الأمر لم يكن يعتاد عليه الشعب المصري، ولهذا قام البعض بالتشكيك في المشروعات التي أعلن عنها الرئيس سواء قناة السويس الجديدة او الانفاق أو المشروعات الزراعية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي اتخذ الكثير من القرارات الاقتصادية القوية جدًا بمساندة من الشعب المصري، مضيفًا أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة تشمل 40 ألف فدان، ولولا أزمة كورونا لكانت الحكومة لانتقلت إلى العاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن هناك 14 مدينة جديدة خلاف العاصمة الإدارية منها على سبيل المثال مدينة العلمين الجديدة التي تقام على سواحل البحر المتوسط بأبراج معمارية بطراز فريد جدًا، خلاف مدينة المنصورة الجديدة، والعبور الجديدة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي مصر على استكمال التنمية في كافة المجالات.

هذا وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع الجهود المبذولة من الوزارات المعنية في ملف تركيب العدادات الذكية مسبوقة الدفع، في مجالات الكهرباء والغاز والمياه، حيث استعرض آليات شحن هذه العدادات، بطرق الدفع الإلكتروني المختلفة.


وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن الحكومة، في إطار مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في شتى مناحي الحياة، بدأت باستبدال العدادات التقليدية لعدد من الخدمات بأخرى ذكية مسبوقة الدفع، ونحن نتبنى تطبيق هذه التجربة في عدد من المصالح والهيئات الحكومية، ونسعى لتعميمها على مستوى الجمهورية، خاصة مع الفائدة الكبيرة لتركيب هذه العدادات للمواطن وللشركات مقدمة الخدمة على السواء.




وأضاف رئيس الوزراء أن تطور نظم الدفع الإلكتروني سهّل عملية تركيب العدادات الذكية، حيث يمكن شحن هذه العدادات بدون الحاجة للمحصل، من خلال إحدى شركات المدفوعات الإلكترونية، أو حتى عن طريق تطبيقات على الهواتف المحمولة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال تقرير استعرضه رئيس الوزراء، إلى وجود أكثر من 9 ملايين عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء، وأن الوزارة تستهدف تركيب مليوني عداد سنويا للتوسع في نشر هذه الخدمة على مستوى المحافظات.

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