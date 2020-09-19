بعد فوز الأهلي بالدوري.. مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم" كاف" عن مواعيد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم والذي تأجل اكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، ليقام فى شهر أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

ومن المفترض أن يواجه النادى الأهلى نظيره الوداد البيضاوي المغربي بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المفترض أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي يوم 17 أكتوبر القادم، بينما سيواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 18 أكتوبر فى لقاء الذهاب لنصف النهائي.

بينما لقاء الإياب سيكون بين الزمالك والرجاء يوم 23 أكتوبر، ولقاء المارد الأحمر والوداد يوم 24 أكتوبر المقبل.

وقرر الكاف أن تكون المباراة النهائية يوم السادس من نوفمبر القادم.