بعد تعادله مع المقاصة.. 16 نقطة تفصل الأهلي عن تحطيم رقمه التاريخي في الدوري الممتاز

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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سقط فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره فريق مصر المقاصة في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019 – 2020.

وارتفع رصيد النادي الأهلي إلي 73 نقطة وعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري، وكان قد حسم المارد الأحمر لقب البطولة للمرة الـ42 في تاريخه بشكل رسمي بعد خسارة غريمه الزمالك أمام فريق أسوان بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس بالجولة 28 من البطولة.

وأصبح النادي الأهلي على أعتاب تحطيم رقمه التاريخي كأكثر فريقا حصدا للنقاط في موسم واحد من الدوري الممتاز والذي حققه موسم 2017 – 2018 عندما جمع (88 نقطة) خلال منافسات البطولة.

ويحتاج الفريق الأهلاوي لحصد 16 نقطة فقط من أصل 24 نقطة متبقية له بالدوري الممتاز هذا الموسم للوصول إلي 89 نقطة وتخطي رقمه القياسي السابق وتسجيل رقمًا جديدًا في تاريخ البطولة المحلية كأكثر فريق حصدا للنقاط في موسم واحد بالبطولة.

ويتبقي للأهلي 6 مباريات ستكون أمام أندية:  نادي مصر – طنطا – المقاولون العرب – إنبي – بيراميدز – طلائع الجيش.

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