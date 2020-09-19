انخفاض استثمارات السعودية في أدوات الدين الأمريكية

انخفض استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 126.6 مليار دولار "467.4 مليار ريال" بنهاية يوليو الماضي، مقابل 124.9 مليار دولار "468.4 مليار ريال" من العام الجاري، بانخفاض 0.2 في المائة بما يعادل نحو 0.3 مليار دولار .









وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن استثمارات السعودية توزعت في سندات الخزانة الأمريكية إلى 90.9 مليار دولار في سندات طويلة الأجل "تمثل 73 في المائة من الإجمالي"، فيما نحو 33.71 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 27 في المائة من الإجمالي.



