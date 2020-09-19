صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم صفقة التعاقد مع المغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وتوصل المارد الأحمر لاتفاق مع اللاعب ووكلاء أعماله، من خلال الجلسة التي عقدها أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، وتم إنهاء كافة التفاصيل.





ومن المقرر أن تتم الصفقة بين الناديين، بقيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه المغربي، والتي تصل إلى 2 مليون دولار.





وكانت تقارير مغربية، أكدت في الساعات الأخيرة أن النادي الأهلي نجح في الحصول على توقيع اللاعب لمدة 3 مواسم مقابل 2 مليون دولار.





وأبدي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اعجابه الكبير بقدرات ومستويات بانون، مؤكدًا أنه سيكون إضافة قوية لدافع القلعة الحمراء.



