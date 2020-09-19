أحمد عكاشة: التباعد وعدم المصافحة والقبلات أثروا علينا بالسلب









قال الدكتور أحمد عكاشة، مستشار الرئيس للصحة النفسية، إن داروين قال مايفرق الانسان عن الحيوان هو الأخلاق والضمير، فالفص الأمامى للمخ موجود عند الانسان فحسب، وهو له علاقة بالضمير والتفكير والصح والخطأ، فهناك حوادث قتل عام 2012، بينما فى 2020 فالنسبة ضُربت فى 3، وأقول ذلك، لأعلل اختفاء الأخلاق والضمير.





وأضاف عكاشة خلال برنامج "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، مع الإعلامى أحمد سالم، فى الأديان والمجتمعات القديمة يقولون لا تقتل.. لا تكذب .. لا تشهد زورا، فأين اختفت هذه القيم، فلا يوجد أى دين يحض على القتل، فوسائل التواصل الاجتماعى الجديدة، هى من تحرك الأخلاق، وليس الأب والأم كما كان فى السابق.





وتابع عكاشة، هناك أبحاث تقول إن الشامبنزى، إذا وجد زميل له يأكل، لا يضايقه أو يحاول يأكل طعامه، وكذلك الفئران إذا تم وضع أحدهم فى مأزق، وجاء فأر أخر، ينقذ زميله.



