أحمد عكاشة: التباعد وعدم المصافحة والقبلات أثروا علينا بالسلب

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قال الدكتور أحمد  عكاشة، مستشار الرئيس للصحة النفسية، إن داروين قال مايفرق الانسان عن الحيوان هو الأخلاق والضمير، فالفص الأمامى للمخ موجود عند الانسان فحسب، وهو له علاقة بالضمير والتفكير والصح والخطأ، فهناك حوادث قتل عام 2012، بينما فى 2020 فالنسبة ضُربت فى 3، وأقول ذلك، لأعلل اختفاء الأخلاق والضمير.

وأضاف عكاشة خلال برنامج "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، مع الإعلامى أحمد سالم، فى الأديان والمجتمعات القديمة يقولون لا تقتل.. لا تكذب .. لا تشهد زورا، فأين اختفت هذه القيم، فلا يوجد أى دين يحض على القتل، فوسائل التواصل الاجتماعى الجديدة، هى من تحرك الأخلاق، وليس الأب والأم كما كان فى السابق.

وتابع عكاشة، هناك أبحاث تقول إن الشامبنزى، إذا وجد زميل له يأكل، لا يضايقه أو يحاول يأكل طعامه، وكذلك الفئران إذا تم وضع أحدهم فى مأزق، وجاء فأر أخر، ينقذ زميله.

وأردف عكاشة، عملية التباعد وعدم الحميمية أو المصافحة والقبلات، صحيح أنه أمر صحى، ولكن له تأثيره السلبى، فأصحنا نتعامل مع بعضنا البعض بدون عواطف أو مشاعر، بل أصبحنا "روبوتات"، فجميع الأحباث تؤكد أن هناك قلق واكتئاب وبهجة الحياة ستقل، والروح المعناوية ستنخفض، ولذلك فالجميع يفكر فى فكرة الدعم النفسي للبشر، وتحديدا فى المجال الطبى مثل الأطباء والممرضين، فالباحثون يؤكدون أن هناك أمراض نفسية ستظهر فيما بعد كورونا.

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