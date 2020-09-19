صحة الدقهلية: وقعنا الكشف على 453 مرشح لنواب 2020

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:39 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، بمحافظة الدقهلية، عن ⁩توقيع الكشف الطبي علي 36 مرشحين تقدموا للكشف الطبي اليوم لإنتخابات مجلس النواب، ليصبح إجمالى المتقدمين للكشف 453 في اليوم التاسع.
وطالبت صحة الدقهلية، المرشحين المحتملين الدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف حيث لأنهم ملتزمون بالكشف على من قام بالتسجيل طبقا للزمان والمكان المحدد له من قبل الموقع، مؤكدا علي أن إجراءات الكشف الطبي بأماكن تقديم الخدمة تتم بسهولة ويسر مع المرشحين رغم زيادة الأعداد اليوم.

وكان الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، يرافقه وكيل المديرية للطب الوقائي ومدير الرعاية الاساسية أجرى زيارة تفقدية للمستشفي الدولي (العام الجديد)، والمعمل الإقليمي المشترك وذلك للاطمئنان على تجهيز أماكن الفحوصات الطبية للمرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ والتأكد من مدى جاهزيتها لتقديم كامل الخدمات الطبية لكافة المرشحين والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التعامل معهم.
وشدد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على حسن الاستقبال والمعاملة لكافة الأعضاء.
الجدير بالذكر أن الكشف الطبي للمرشحين مستمر حتى 26 من سبتمبر الجاري وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء وذلك بالمستشفيات الآتية: مستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي)، مستشفى السنبلاوين العام، مستشفى دكرنس المركزي، مستشفى بلقاس المركزي، مستشفي ميت غمر المركزي، هذا بالإضافة إلى المجلس الطبي العام.

وبعد توقيع الكشف الطبي والفحوصات بالمكان المحدد يتم التوجه إلى المعمل المشترك بالمنصورة للكشف وعمل تحليل المخدرات والمسكرات.

وعلي صعيد اخر، أعلنت اللجنة القضائية لنواب برلمان ٢٠٢٠ بالدقهلية، برئاسة المستشار تامر الخطيب والأعضاء المستشار أحمد السعيد والمستشار علاء السعدني والمستشار محمود إسماعيل والمستشار محمد واعر، عن استلام أوراق 235 مرشحا تقدموا لخوض الانتخابات منهم ٢٢٠ في أول أيام فتح باب التقدم على مستوى المحافظة واليوم تقدم ١٢ مرشحا.

وتتمثل الدوائر في الدائرة الأولي، ومقرها قسم أول المنصورة وتضم أول المنصورة وثان المنصورة، الدائرة الثانية ومقرها مركز المنصورة وتضم مركزي المنصورة ومحل الدمنه، الدائرة الثالثة ومقرها مركز بلقاس وتضم مراكز بلقاس والستاموني وقسم جمصة.

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