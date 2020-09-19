شروط وإجراءات التطوع للمشاركة في تجارب "لأجل الإنسانية" الخاصة بلقاح كورونا

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تتولى إدارة تجارب "لأجل الإنسانية"، بناءً على بروتوكولات التجارب المعتمدة من شركة "جي 42 للرعاية الصحية"، وبناءً عليه تم افتتاح مركز لفحص ومشاركة المتطوعين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة، والذي تم تدشينه لتسجيل الراغبين بالمشاركة في التجارب السريرية.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" شروط وإجراءات التطوع للدراسة الإكلينيكية، "ألمرحلة الثالثة" للقاحات المحتملة ضد فيروس كورورنا المستجد "كوفيد - 19":



شروط وإجراءات التسجيل:



- الفئة العمرية للمتطوع أو المتطوعة أكبر من 18 عاما، ويتم تقييم الحالة الصحية العامة.



- التسجيل باستخدام الرقم القومي، أو رقم جواز السفر.



- سوف يخضع المتطوع للتقييم من قبل فريق عمل الدراسة بوزارة الصحة والسكان.



- سيتطلب الأمر التوقيع المسبق على جميع الإجراءات والشروط.



أسباب تمنعك من التطوع:



- الإصابة بأعراض مثل: الحمى والسعال الجاف والإعياء أو احتقان الأنف خلال الـ14 يوما التي تسبق أخذ اللقاح.



- حساسية تجاه بعض الأدوية لديك أو لأحد أفراد عائلتك.



- إصابات مسبقة بالتشنج أو الصرع.



- الإصابة بأي أمراض حادة أو مزمنة مثل الربو، وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكبد والكلى والأورام الخبيثة.



- تلقي أي عالج مثبط للمناعة في الوقت الحالي.



- التعرض لنقل الدم خلال 3 أشهر قبل التطعيم.



- النساء في حالة الحمل أو الرغبة في الحمل خلال فترة التجربة.







عدد المتطوعين في الدراسة:



تبحث وزارة الصحة والسكان عن حوالي 6000 متطوع من الأشخاص الأصحاء، الذيـن تتراوح أعمارهم بين 18 و60 سنة.



وبعد بعد فحوصات اليوم الـ49، سيقوم الطبيب المختص بالتواصل مع المتطوع عبر الهاتف مرة أو مرتين، لإجراء متابعة صحية على الهاتف، إلى جانب إجراء فحوصات حضوريه مرة كل 3 أشهر.



المخاطر المتعلقة بالمشاركة:



قد تحدث بعض التفاعالت الشائعة عند تلقي اللقاح، من بينها:



- ألم متوسط واحمرار وتصلب وحكة في موضع التطعيم.



- حمى، وصداع، وإرهاق، وغثيان، وقيء، وإسهال، وسعال، وحساسية، وألم بالعضلات، وألم بالمفاصل، وخمول، ونوبات تشنجية، وما إلى غير ذلك.



- عادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتزول من تلقاء نفسها.



- سيتم علاج المرضى الذين يعانون من أعراض متوسطة إلى شديدة تحت إشراف الطبيب المختص، ويجب الإبلاغ عن أية أعراض جانبية محتملة للمسئول الطبي في غضون 24 ساعة من خلال الخط الساخن 15530.





المدة التي يحتاج إليها المتطوع للمشاركة في التجربة:



- مدة المشاركة في التجربة ستستمر حوالي شهرين، وقد تستمر فترة المتابعة إلى 12 شهرا.





خصوصية بيانات المتطوعين



- ستتم المحافظة على سرية بيانات المتطوعين، ولن يتم مشاركة معلومات الهوية أو أية تفاصيل شخصية مع أي من الجهات.



إمكانية الانسحاب في أي وقت خلال التجربة:





- للمتطوع مطلق الحرية بالانسحاب في أي وقت، ومهما كان قراره فلن يتحمل أي مسؤولية ناجمة عن الانسحاب، ولن يؤثر ذلك عليه بأي شكل، ولن ينعكس ذلك على العلاج الطبي الخاص به.