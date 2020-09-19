امتداد عمراني لـ"بدر".. تفاصيل الإسكان الاجتماعي وسكن الموظفين بـ"حدائق العاصمة"

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تعد مدينة حدائق العاصمة، التى بدأت هيئة المجتمعات العمرانية في تنفيذها قبل أشهر عدة، إحدى مدن الجيل الرابع الجديدة، التى تقام على مساحة 33 ألف فدان، شرق مدينة بدر، إذ تعد امتدادا عمرانيا لها، وعلى مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة، إذ تبعد عنها بنحو 10 دقائق فقط.



ورصدت وزارة الإسكان استثمارات تزيد على 8.5 مليار جنيه، لإنشاء 33 ألف وحدة سكنية، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة الجديدة، تم البدء فى تنفيذها خلال شهر مارس الماضى، ويستغرق العمل بها خلال 15 شهرا.



وعقب زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق لهما، للعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، توجه رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه إلى مدينة حدائق العاصمة، لمتابعة موقف تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الإسكان الاجتماعي.



ومن المقرر أن يصدر قرار جمهورى خاص بمدينة حدائق العاصمة، قريبا، بعدما بدأت الحكومة فى تنفيذ مشروعاتها فورا بعد توجيه الرئيس السيسي بالبدء في هذه المشروعات والإسراع في معدلات العمل.



فيما يلى من سطور، ترصد "الفجر" تفاصيل المرحلة الرابعة من الإسكان الاجتماعى، فى مدينة حدائق العاصمة:



- يتضمن مشروع الإسكان الاجتماعى نحو 30 ألف وحدة سكنية.



- بدأ العمل بالمشروع في شهر إبريل الماضي.



- الوحدات السكنية موزعة على 1194 عمارة



- تبلغ تكلفة المشروع 7.5 مليار جنيه.



- اقتربت نسبة إنجاز المشروع من 50%.



- من المقرر الانتهاء من المشروع في أواخر شهر يونيو 2021.



- المشروع واحد من مشروعات الإسكان التي تخدم محدودي الدخل والشباب، من خلال توفير المسكن اللائق لهم.



- وصلت نسبة تنفيذ أعمال التشطيبات بالوحدات السكنية للمشروع إلى 38%.





وخلال زيارته لمدينة حدائق العاصمة، تابع رئيس الوزراء موقف تنفيذ مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذى يتم تنفيذه بمدينة بدر، في ضوء تخطيط الحكومة للانتقال العام المقبل.



وفيما يلى من سطور، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة:



- يضم المشروع 9024 وحدة سكنية.



- الوحدات السكنية موزعة على 376 عمارة سكنية.



- تبلغ تكلفة المشروع 3.2 مليار جنيه.



- تم تنفيذ 85% من أعمال المرافق والخدمات والطرق.



- من المقرر الانتهاء من المشروع بنهاية العام الحالي 2020.



- وجه رئيس الوزراء بالبدء في تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية أخرى بنفس المنطقة، ليتم تخصيصها لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة.





ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر، اتجهت الدولة المصرية نحو تدشين مشروعات قومية عدة، من أبرزها إقامة المدن الجديدة، التى يأتى فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة الجديدة، إلى جانب تطوير الساحل الشمالي الغربي، ومشروع المثلث الذهبي في جنوب مصر.



وفى كل مدينة يقوم الدولة المصرية بإنشائها، يتم إقامة مشروعات الإسكان الاجتماعى، التى تخدم الشباب ومحدودي الدخل، وتوفر لهم الحياة الكريمة، من خلال توفير المسكن الآدمى الذى يليق بهم، إذ إن هناك ما يقرب من 20 مدينة جديدة، تجري عملية إنشائها بهدف استيعاب الزيادة السكانية، وزيادة الرقعة المعمورة في مصر، مسبوقة بالتخطيط السليم.



ومن أجل اكتمال منظومة النجاح، بادرت الدولة المصرية بتنفيذ شبكة ضخمة من المحاور والطرق الجديدة، التى تخدم تلك المدن الجديدة التى أقيم بعضها بينما لا يزال العمل يجرى فى عدد منها.