امتداد عمراني لـ"بدر".. تفاصيل الإسكان الاجتماعي وسكن الموظفين بـ"حدائق العاصمة"

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:14 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
تعد مدينة حدائق العاصمة، التى بدأت هيئة المجتمعات العمرانية في تنفيذها قبل أشهر عدة، إحدى مدن الجيل الرابع الجديدة، التى تقام على مساحة 33 ألف فدان، شرق مدينة بدر، إذ تعد امتدادا عمرانيا لها، وعلى مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة، إذ تبعد عنها بنحو 10 دقائق فقط.

ورصدت وزارة الإسكان استثمارات تزيد على 8.5 مليار جنيه، لإنشاء 33 ألف وحدة سكنية، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة الجديدة، تم البدء فى تنفيذها خلال شهر مارس الماضى، ويستغرق العمل بها خلال 15 شهرا.

وعقب زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق لهما، للعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، توجه رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه إلى مدينة حدائق العاصمة، لمتابعة موقف تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الإسكان الاجتماعي.

ومن المقرر أن يصدر قرار جمهورى خاص بمدينة حدائق العاصمة، قريبا، بعدما بدأت الحكومة فى تنفيذ مشروعاتها فورا بعد توجيه الرئيس السيسي بالبدء في هذه المشروعات والإسراع في معدلات العمل.

فيما يلى من سطور، ترصد "الفجر" تفاصيل المرحلة الرابعة من الإسكان الاجتماعى، فى مدينة حدائق العاصمة:

- يتضمن مشروع الإسكان الاجتماعى نحو 30 ألف وحدة سكنية.

- بدأ العمل بالمشروع في شهر إبريل الماضي.

- الوحدات السكنية موزعة على 1194 عمارة

- تبلغ تكلفة المشروع 7.5 مليار جنيه.

- اقتربت نسبة إنجاز المشروع من 50%.

- من المقرر الانتهاء من المشروع في أواخر شهر يونيو 2021.

- المشروع واحد من مشروعات الإسكان التي تخدم محدودي الدخل والشباب، من خلال توفير المسكن اللائق لهم.

- وصلت نسبة تنفيذ أعمال التشطيبات بالوحدات السكنية للمشروع إلى 38%.


وخلال زيارته لمدينة حدائق العاصمة، تابع رئيس الوزراء موقف تنفيذ مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذى يتم تنفيذه بمدينة بدر، في ضوء تخطيط الحكومة للانتقال العام المقبل.

وفيما يلى من سطور، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة:

- يضم المشروع 9024 وحدة سكنية.

- الوحدات السكنية موزعة على 376 عمارة سكنية.

- تبلغ تكلفة المشروع 3.2 مليار جنيه.

- تم تنفيذ 85% من أعمال المرافق والخدمات والطرق.

- من المقرر الانتهاء من المشروع بنهاية العام الحالي 2020.

- وجه رئيس الوزراء بالبدء في تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية أخرى بنفس المنطقة، ليتم تخصيصها لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة.


ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر، اتجهت الدولة المصرية نحو تدشين مشروعات قومية عدة، من أبرزها إقامة المدن الجديدة، التى يأتى فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة الجديدة، إلى جانب تطوير الساحل الشمالي الغربي، ومشروع المثلث الذهبي في جنوب مصر.

وفى كل مدينة يقوم الدولة المصرية بإنشائها، يتم إقامة مشروعات الإسكان الاجتماعى، التى تخدم الشباب ومحدودي الدخل، وتوفر لهم الحياة الكريمة، من خلال توفير المسكن الآدمى الذى يليق بهم، إذ إن هناك ما يقرب من 20 مدينة جديدة، تجري عملية إنشائها بهدف استيعاب الزيادة السكانية، وزيادة الرقعة المعمورة في مصر، مسبوقة بالتخطيط السليم.

ومن أجل اكتمال منظومة النجاح، بادرت الدولة المصرية بتنفيذ شبكة ضخمة من المحاور والطرق الجديدة، التى تخدم تلك المدن الجديدة التى أقيم بعضها بينما لا يزال العمل يجرى فى عدد منها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدينة حدائق العاصمة مدينة بدر المدن الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة

أخبار تهمك

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يُعطي استمارة «6» لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تفاصيل صفقة انتقال بدر مانون إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بقيادة تركي آل الشيخ.. ألميريا يحسم صفقة نجم برشلونة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يضغط للرحيل إلى الخارج

منذ حوالي 7 ساعات

رد حاسم من فايلر بشأن رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

خليفة كارتيرون.. باتشيكو يقترب من قيادة الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

نوريتش يصدم برشلونة من جديد

منذ ساعة و 22 دقيقة

فايلر يتخذ قرارا جديدا بشأن نجم الأهلي الأول

منذ أقل من نصف ساعة

سواريز يرفض عرضا خرافيا للرحيل عن برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل - فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ ساعتين

التعليم الهجين والاختبارات الإلكترونية.. تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

الوزراء: الهيئة الهندسية تنتهي من 95 عمارة ببدر لتسليمها للمستحقين

في تانى اكبر موازنة استثمارية في تاريخها..72.8 مليار جنيه موازنة هيئة المجتمعات العمرانية 2019/2020

الإسكان: العاصمة الإدارية الجديدة لكل الفئات وليست لفئة معينة

متحدث الوزراء يكشف موعد بدء العمل بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية

تعرف على المدينة صاحبة النصيب الأكبر في مشروع الإسكان الاجتماعي

الإسكان: 10 آلاف وحدة للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:17 م

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

سواريز يرفض عرضا خرافيا للرحيل عن برشلونة

08:01 م

فايلر يُعطي استمارة «6» لنجم الأهلي

08:01 م

بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

06:01 م

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

12:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟