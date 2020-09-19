المقاصة يُقيم ممر شرفي للاعبي الأهلي بعد الفوز بلقب الدوري

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أقام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة ممر شرفي للاعبي النادي الأهلي وذلك قبل انطلاق مباراة الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

وجاء الممر الشرفي الذي أقامه لاعبي مصر المقاصة بعد إعلان الأهلي تتويجه رسميا بطلا للدوري المصري للموسم 2019-2020.

وتوج الأهلي مساء أمس الجمعة بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه مستغلا هزيمة منافسه الزمالك أمام أسوان بهدف دون رد وذلك قبل ٧ جولات من نهاية المسابقة.


 ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ومصر المقاصة:-

1- الأهلي 72 نقطة.
2- الزمالك 55 نقطة.
3- بيراميدز 48 نقطة.
4- المقاولون العرب 48 نقطة.
5- الاتحاد السكندري 37 نقطة.
6- سموحة 36 نقطة.
7- المقاصة: 36 نقطة
8- إنبي35 نقطة.
9- أسوان 34 نقطة.
10- الإسماعيلي 31 نقطة.
11- طلائع الجيش 30 نقطة.
12- الإنتاج الحربي 30 نقطة.
13- المصري 29 نقطة.
14- حرس الحدود 29 نقطة
15- الجونة 28 نقطة.
16- وادي دجلة 27 نقطة.
17- نادي مصر 19 نقطة.
18- نادي طنطا 17 نقطة

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