عاجل - توتنهام يُعلن تعاقده مع جاريث بيل

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تعاقده مع الدولي الويلزي جاريث بيل قادما من ريال مدريد لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ونشر النادي الإنجليزي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"يسرنا أن نعلن عودة جاريث بيل إلى النادي لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من ريال مدريد".





وسبق لجاريث بيل أن لعب بمقيص توتنهام قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم في صيف 2013.





يذكر أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، كان لا يرغب في استمرار اللاعب الويلزي داخل صفوف الفريق الملكي بسبب تصرفاته السيئة بالإضافة إلى كثرة إصاباته.



