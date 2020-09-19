وزيرة الصناعة : خميس فريد ساهم على مدى سنوات طويلة فى دعم وتطوير الصناعة المصرية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:15 م
نفين جامع
نفين جامع
أحمد الشيخ
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نعت نيفين جامع وزيرة  التجارة والصناعة محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ورئيس مجلس ادارة مجموعة النساجون الشرقيون الذي وافته المنية اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض.


وقالت الوزيرة أن الفقيد يعد أحد رموز قطاع الصناعة حيث ساهم على مدى سنوات طويلة فى دعم وتطوير الصناعة المصرية من خلال اقامة مشروعات صناعية متميزة وانتاج منتجات على درجة عالية من الجودة ساهمت فى رفع اسم مصر عاليا فى كافة الأسواق العالمية ، كما تولى العديد من المناصب المرموقة ومنها رئاسته لاتحاد الصناعات المصرية ورئاسة لجنة الصناعة بمجلس الشورى واخيراً رئاسته للاتحاد العام لجمعيات المستثمرين .


وتتقدم الوزيرة بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجميع رجال الصناعة فى مصابهم الأليم ، داعيةً المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

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