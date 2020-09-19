مقتل 30 عنصرا من "طالبان" بغارات أفغانستان وأنباء عن مصرع 12 مدنيا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت السلطات الأفغانية اليوم، السبت، عن مقتل نحو 30 عنصرا من حركة "طالبان" بغارات جوية شمال البلاد، وسط أنباء عن مصرع 12 مدنيا جراءها، وذلك تزامنا مع مفاوضات السلام بين الحكومة والحركة في الدوحة.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان أصدرته مساء السبت، إن مجموعة مسلحين تابعة لـ"طالبان" هاجمت صباح اليوم القوات الحكومية في منطقة خان آباد بولاية قندوز شمال شرق البلاد، لكن العسكريين تمكنوا من "اعتراض الهجوم بالتوافق مع عمليات الدفاع النشطة".

وأشار البيان إلى أن العملية أسفرت عن مقتل أكثر من 30 عنصرا في "طالبان" بينهم قياديان، إضافة إلى إصابة 8 مسلحين آخرين.

ولفتت وزارة الدفاع الأفغانية إلى أن الضربات لم تسفر عن سقوط قتلى بين المدنيين، لكنها على علم بوجود تقارير حول ذلك وتجري تحقيقا بشأنها.

لكن مسؤولين محليين في ولاية قندوز ومتحدثون باسم "طالبان" قالوا إن الضربات الجوية للقوات الأفغانية أدت إلى مقتل 12 مدنيا على الأقل بينهم أطفال ونساء وإصابة 10 آخرين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع انطلقت في الدوحة مفاوضات سلام بين الحركة والحكومة الأفغانية لإنهاء الحرب المستمرة منذ عقدين تقريبا.

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